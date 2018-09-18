Спасатели эвакуировали медколледж

Фото пресс-службы «РОССОЮЗСПАСа»

Владимирские спасатели провели профилактические мероприятия во Владимирском базовом медицинском колледже.

Акцент на импровизированных учениях сделали на правилах безопасности и поведении при возникновении различных ЧС. Как сообщают организаторы мероприятия, диалог состоялся интересный и поучительный — много говорилось о людской безалаберности и неосторожности. Спасатели ещё раз напомнили, что львиная доля чрезвычайных происшествий случается по вине человека.

Инспектор отделения профилактики пожаров провела с учащимися протиповожарный инструктаж, затем студенты по сигналу эвакуировались из здания. По легенде условное возгорание произошло в холле на первом этаже колледжа. Безо всякой паники студенты покинули здание через все имеющиеся выходы.

Спасатели «РОССОЮЗСПАСа» познакомили студентов с пожарно-спасательным оборудованием, которое используется для помощи пострадавшим. Многие учащиеся впервые в жизни попробовали воспользоваться гидравлическим инструментом, с помощью которого зачастую проводят деблокировку во время разбора ДТП.

Спасатели также рассказали студентам о первой помощи пострадавшим и о проведении сердечно-легочной реанимации в полевых условиях. Будущие медики знают, как остановить кровотечение, наложить жгут и сделать искусственное дыхание, но при чрезвычайных происшествиях все иначе — иногда под рукой нет никаких медикаментов — тогда приходится импровизировать.

Студентам такое занятие понравилось, и они попросили спасателей приезжать к ним чаще.