Казахстан ожидает снижение урожая зерновых в 2018 г до 20 млн т

АЛМА-АТА, 18 сен /ПРАЙМ/. Валовый сбор зерновых в Казахстане в текущем году ожидается на уровне 20 миллионов тонн, говорится в материалах министерства сельского хозяйства республики.

В 2017 году в Казахстане было намолочено 22 миллиона тонн зерновых.

"В целом по республике валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне 20 миллионов тонн. Объем производства маслосемян ожидается на уровне 2,3 миллиона тонн", — говорится в материалах министерства, подготовленных к заседанию правительства, на котором во вторник будет рассмотрен ход уборочных работ.

По оценке министерства, указанные объемы позволяют довести экспортный потенциал зерна до 9 миллионов тонн, маслосемян — до 1 миллиона тонн, обеспечить сырьем комбикормовые и маслоперерабатывающие предприятия.

"По предварительным данным областных управлений сельского хозяйства, в текущем году зерновые культуры будут убраны с площади 15 миллионов гектаров, в том числе пшеница — 11,1 миллиона гектаров. Это соответственно на 0,3 миллиона гектаров и 0,8 миллиона гектаров меньше уровня 2017 года. Уборочные площади масличных культур составляют 2,8 миллиона гектаров, что превышает уровень прошлого года на 0,4 миллиона гектаров", — отмечается в материалах минсельхоза.