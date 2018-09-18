Заблудившаяся в лесу в Удмуртии семья, исчезновение Ил-20 и пошлины на китайские товары: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 18 сентября, и «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в мире, минувшей ночью.

Спасение семьи

17 сентября спасатели вновь отправились на поиски любителей собирать грибы. Как сообщает ПСО «Регион 18», на этот раз в лесу в Якшур-Бодьинском районе заблудились сразу три человека: муж, жена и их 7-летняя дочь.

«Значительным плюсом было то, что семья оставалась на связи, так как при себе у них был заряженный телефон», — говорится в сообщении.

Однако были факторы, которые осложняли работу спасателей: шел дождь и начинало темнеть, а лес достаточно густой.

В 19:37 заблудившуюся семью нашли.

«Скорая помощь»

Вечером в понедельник, 17 сентября, на улице Олега Кошевого в Ижевске произошла авария с участием «скорой помощи». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина со включенными маячками выезжала со второстепенной полосы, когда в нее врезался другой автомобиль.

Горящий автомобиль

Накануне около 22:44 поступило сообщение, что на улице Крылова в Кизнере загорелся автомобиль. Пожар тушили 4 машины и 8 человек. В результате сгорела панель приборов и салон авто.

Исчезновение Ил-20 Вечером 17 сентября российский самолёт Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России , на его борту находились 14 военнослужащих.

«17 сентября около 23:00 (по московскому времени — прим.ред.) при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.

Известно, что самолёт пропал во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Также сообщается, что в то же время российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.

Пошлины на китайские товары

В США принято решение ввести 10% ввозные пошлины на китайские товары стоимостью на 200 млрд долларов. Как сообщает «Интерфакс», они начнут работать с 24 сентября.

Президент США Дональд Трамп не исключил, что в случае зеркальных ответов китайской стороны он готов будет рассмотреть введение тарифов на экспорт Китая на сумму еще в 267 млрд долларов.

Ранее США уже ввели тарифы на импорт товаров из Китая на сумму 50 млрд долларов, китайская сторона ответила ведением тарифов на американские товары на ту де сумму.