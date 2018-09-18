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Заблудившаяся в лесу в Удмуртии семья, исчезновение Ил-20 и пошлины на китайские товары: что произошло минувшей ночью
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Заблудившаяся в лесу в Удмуртии семья, исчезновение Ил-20 и пошлины на китайские товары: что произошло минувшей ночью 

ИА «Сусанин» 10 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 18 сентября, и «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в мире, минувшей ночью.
Спасение семьи
17 сентября спасатели вновь отправились на поиски любителей собирать грибы. Как сообщает ПСО «Регион 18», на этот раз в лесу в Якшур-Бодьинском районе заблудились сразу три человека: муж, жена и их 7-летняя дочь.
«Значительным плюсом было то, что семья оставалась на связи, так как при себе у них был заряженный телефон», — говорится в сообщении.
Однако были факторы, которые осложняли работу спасателей: шел дождь и начинало темнеть, а лес достаточно густой.
В 19:37 заблудившуюся семью нашли.
«Скорая помощь»
Вечером в понедельник, 17 сентября, на улице Олега Кошевого в Ижевске произошла авария с участием «скорой помощи». Как сообщают очевидцы в социальных сетях, машина со включенными маячками выезжала со второстепенной полосы, когда в нее врезался другой автомобиль.
Горящий автомобиль
Накануне около 22:44 поступило сообщение, что на улице Крылова в Кизнере загорелся автомобиль. Пожар тушили 4 машины и 8 человек. В результате сгорела панель приборов и салон авто.
Исчезновение Ил-20  Вечером 17 сентября российский самолёт Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России, на его борту находились 14 военнослужащих.
«17 сентября около 23:00 (по московскому времени — прим.ред.) при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20», — говорится в сообщении.
Известно, что самолёт пропал во время атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.
Также сообщается, что в то же время российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.
Пошлины на китайские товары
В США принято решение ввести 10% ввозные пошлины на китайские товары стоимостью на 200 млрд долларов. Как сообщает «Интерфакс», они начнут работать с 24 сентября.
Президент США Дональд Трамп не исключил, что в случае зеркальных ответов китайской стороны он готов будет рассмотреть введение тарифов на экспорт Китая на сумму еще в 267 млрд долларов.
Ранее США уже ввели тарифы на импорт товаров из Китая на сумму 50 млрд долларов, китайская сторона ответила ведением тарифов на американские товары на ту де сумму.
ИА «Сусанин»: последние новости
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