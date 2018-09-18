В Москве завершается реставрация здания Малого театра на Серпуховской площади

МОСКВА , 18 сентября. / ТАСС /. Реставрация трехэтажного здания на пересечении Серпуховской площади и Пятницкой улицы, часть помещений которого принадлежит Государственному академическому Малому театру, завершается в Москве. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Комплексная реставрация длилась в течение двух лет. Полностью приведены в порядок в фасады здания, как на Пятницкой улице, так и выходящие на Серпуховскую площадь, а также со стороны двора. Сейчас реставраторы заканчивают воссоздание интерьеров", — рассказал порталу руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов

Дом, построенный в стиле эклектики, неоднократно перестраивали и расширяли. До наших дней он дошел в виде, спроектированном архитектором Владимиром Гамбурцевым. Прежде на верхних этажах здания располагались квартиры для сдачи в аренду состоятельным горожанам, а внизу — купеческие лавки. Теперь часть помещений исторического здания принадлежит Государственному академическому Малому театру.

Сообщается, что специалисты укрепили фундамент здания, отремонтировали кровлю, привели в порядок кирпичную кладку фасадов и декоративные элементы. Внутри здания отреставрировали лестницы, на втором и третьем этажах воссоздали интерьеры помещений.

Как отметил Емельянов, соседний дом, построенный во второй половине XIX века по проекту архитектора Сергея Тропаревского, также будет вскоре отреставрирован. Сейчас часть помещений этого дома тоже принадлежит Малому театру.