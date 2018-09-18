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В Саратове 35 жильцов дома эвакуировали из задымления в подвале
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В Саратове 35 жильцов дома эвакуировали из задымления в подвале 

САРАТОВ24 10 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня ночью произошло возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома на ул. Азина 26б в Саратове. Прибывшие пожарные потушили несколько очагов на площади 50 квадратных метров. Также из-за сильного задымления из двух подъездов пришлось эвакуировать 35 жильцов, включая двоих детей. Для этого использовались спасательные устройства и автолестницы. После ликвидации огня люди вернулись по домам.
Жильцы сообщили, что в последнее время подвал оставался открытым из-за сломанного замка. Поэтому проникнуть в него мог кто-угодно. На место происшествия также выезжали полиция, газовики, службы спасения, Центр медицины катастроф. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пожара, сообщил ЧП-Саратов.
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