В Саратове 35 жильцов дома эвакуировали из задымления в подвале

Сегодня ночью произошло возгорание в подвальном помещении многоквартирного дома на ул. Азина 26б в Саратове . Прибывшие пожарные потушили несколько очагов на площади 50 квадратных метров. Также из-за сильного задымления из двух подъездов пришлось эвакуировать 35 жильцов, включая двоих детей. Для этого использовались спасательные устройства и автолестницы. После ликвидации огня люди вернулись по домам.

Жильцы сообщили, что в последнее время подвал оставался открытым из-за сломанного замка. Поэтому проникнуть в него мог кто-угодно. На место происшествия также выезжали полиция, газовики, службы спасения, Центр медицины катастроф. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пожара, сообщил ЧП-Саратов.