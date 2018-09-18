На соседних улицах в Саратове одновременно горели подвалы домов

Вчера, 17 сентября, вечером на соседних улицах в Заводском районе Саратова практически одновременно горели подвалы жилых домов.

Видеоролики с места одного из пожаров — в доме №26а по улице Азина — опубликовала в группе «Саратов онлайн» пользовательница Наталья Нефедова

Как видно в кадрах видео, из подвала пятиэтажки валит густой дым, на месте работают несколько пожарных расчетов.

Пресс-служба регионального управления МЧС информирует, что сигнал о возгорании на Азина поступил на пульт «01» в 19.18. На тушение выезжали 26 человек личного состава, использовалось шесть единиц техники. Пожар в подвале распространился на площади 50 квадратных метров, ликвидировали его только в 21.52.

В 20.31 пожарным поступил сигнал о возгорании в подвале другого дома неподалеку — на улице Заречной. Там огонь распространился на площади в пять квадратных метров, один расчет службы «01» потушил его в 20.45.