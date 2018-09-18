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В Бузулукском районе от удара током погиб стропальщик
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В Бузулукском районе от удара током погиб стропальщик 

АиФ-Оренбург + ещё 1 9 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Бузулукском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 21-летнего стропальщика коммерческой фирмы.
Тело погибшего было обнаружено утром 15 сентября около села Александровка на крыше металлического вагончика. По предварительной версии, молодой мужчина на крыше блок-бокса пункта контроля управления прикоснулся к высоковольтному проводу и получил смертельный удар током — около 10 тысяч Вольт. Пострадавший скончался на месте происшествия.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК региона
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