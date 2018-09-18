В Приморье всю ночь тушили пожар в частном секторе

Менее чем за 15 минут пожарные расчеты прибыли на место происшествия и приступили к тушению огня. Сразу же началась разведка, чтобы установить очаг возгорания. Выяснилось, что горел одноэтажный дом и деревянная кухня.

Пожар локализовали за 16 минут, а уже ближе к утру его полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 110 кв. м. Пострадавших нет. На месте работали 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.