Мужчину дважды переехали на шоссе в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербурге мужчину сбила легковушка, а потом переехал грузовик. Трагедия произошла в Пушкинском районе города. Известно, что 57-летний мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей.

Как сообщает «Росбалт», по предварительной информации, местный житель попытался перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Сначала человека на дороге не заметил 28-летний водитель автомобиля «Рено Логан», а после затормозить не смог 30-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «Скания».

Пешеход скончался на месте. По данному факту началась проверка.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что вечером 18 сентября на 525-м км федеральной дороги М-4, которая проходит через Воронежскую область, в ДТП попали два пассажирских автобуса, пять человек погибли.