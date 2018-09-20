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Мужчину дважды переехали на шоссе в Санкт-Петербурге
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Мужчину дважды переехали на шоссе в Санкт-Петербурге 

Свободная пресса + ещё 3 1 час назад
В Санкт-Петербурге мужчину сбила легковушка, а потом переехал грузовик. Трагедия произошла в Пушкинском районе города. Известно, что 57-летний мужчина попал под колеса сразу двух автомобилей.
Как сообщает «Росбалт», по предварительной информации, местный житель попытался перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода. Сначала человека на дороге не заметил 28-летний водитель автомобиля «Рено Логан», а после затормозить не смог 30-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «Скания».
Пешеход скончался на месте. По данному факту началась проверка.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что вечером 18 сентября на 525-м км федеральной дороги М-4, которая проходит через Воронежскую область, в ДТП попали два пассажирских автобуса, пять человек погибли.
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