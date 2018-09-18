Ещё
Пожарные вывели два десятка человек из горящей многоэтажки на Лескова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Пожарные вывели два десятка человек из горящей многоэтажки на Лескова 

ngs.ru 11 часов назад
Фото: ngs.ru
Вечером 18 сентября в доме № 23 на улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира в 25-этажном жилом доме — из подъезда эвакуировали 20 человек, в том числе 10 детей, ещё 30 вышли сами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар случился в 22:20.
«Жилой дом в Октябрьском районе на улице Лескова. Пожар был обнаружен в 22:20, пожарные были на месте в 22:29. На момент прибытия шёл дым из квартиры на 16-м этаже. Открытое горение ликвидировано в 22:46, а полная ликвидация пожара в 23:18. На кухне огнём повреждены домашние вещи, отделка потолка и кухня закопчена по всей площади», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного МЧС.
По информации спасателей,
30 человек с нижних этажей вышли на улицу самостоятельно, ещё 18 человек пожарные спустили по лестнице с верхних этажей.
«С помощью спасательных устройств с квартиры на 16-м этаже спасено два человека», — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что в пожаре никто не пострадал.
В тушении приняли участие 27 человек и 8 единиц техники.
Ночью 17 сентября в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме — пожарные эвакуировали 23 человека, в том числе трёх детей.
ngs.ru: последние новости
Улицу рядом с площадью Маркса перекроют на выходных ради ярмарки На Жуковского загорелся дом: четырёх человек вывели в защитных капюшонах Видео: пожарный автомобиль с мигалкой устроил проверку новосибирским водителям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20576
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20466
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну56
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20138
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20721
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение