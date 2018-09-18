Группу отдыхающих спасли в акватории Амурского залива

Приморские спасатели оказали помощь группе отдыхающих в акватории Амурском заливе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности.

Сигнал о помощи поступил 17 сентября в вечернее время.