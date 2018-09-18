Ещё
Какой станет промзона в Наро-Фоминске по проекту голландского бюро Mei
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Какой станет промзона в Наро-Фоминске по проекту голландского бюро Mei 

Inmyroom 12 часов назад
Фото: Inmyroom
По заказу застройщика бюро разработало план по превращению заброшенной промышленной территории Шелкового комбината в маленький город-в-городе. На пространстве в 50 тысяч квадратных метров появятся прогулочная зона и три новых площади. Архитекторы предусмотрели даже крытую улицу для прогулок в плохую погоду.
На территории будет и жилая часть: квартиры в исторических зданиях и 200 лофт-апартаментов с огромными старинными окнами. Внутри бывшей промзоны появятся магазины, рестораны, кафе, культурные, развлекательные и спортивные сооружения. Первые результаты реконструкции ожидаются к 2023 году.
Inmyroom: последние новости
Крупный план: что нужно знать о Salone del Mobile.Milano Moscow 2018 Вместо хюгге: что такое лагом и как добавить в свою жизнь шведского благополучия 18 июля в Москве стартует Urban Future
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20561
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20486
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну53
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20132
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20740
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение