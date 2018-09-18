Какой станет промзона в Наро-Фоминске по проекту голландского бюро Mei

По заказу застройщика бюро разработало план по превращению заброшенной промышленной территории Шелкового комбината в маленький город-в-городе. На пространстве в 50 тысяч квадратных метров появятся прогулочная зона и три новых площади. Архитекторы предусмотрели даже крытую улицу для прогулок в плохую погоду.

На территории будет и жилая часть: квартиры в исторических зданиях и 200 лофт-апартаментов с огромными старинными окнами. Внутри бывшей промзоны появятся магазины, рестораны, кафе, культурные, развлекательные и спортивные сооружения. Первые результаты реконструкции ожидаются к 2023 году.