В Иркутской области мужчина поджег ковер в квартире и ушел

Иркутской области мужчина устроил пожар в арендованной им квартире. Он намеренно поджег ковер на стене и стоящий рядом диван после того, как поссорился со своей сожительницей, сообщается на сайте ГУ МВД по Иркутской области, после чего покинул дом.

Пожар удалось обнаружить не сразу, поскольку возгорание произошло поздней ночью. Из-за этого огонь распространился по всей квартире и мог перейти на жилье соседей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении нарушителя уголовное дело. Из дома было эвакуировано 24 человека, включая восемь детей. Жителям верхних этажей пришлось спускаться по автолестницам. Сам поджигатель в это время стоял на улице и спокойно наблюдал за тем, что происходит вокруг.

Двухкомнатная квартира, которую поджег мужчина, выгорела полностью. В момент пожара людей в ней не было. В результате инцидента серьезно пострадал балкон соседней квартиры, в остальных помещениях образовалась копоть.

В Сан-Паулу семейный ужин мог стать причиной пожара в рухнувшей высотке. Инцидент произошел в мае текущего года. Из здания удалось спасти около 250 человек. По данным СМИ, супруги поссорились во время приготовления ужина на огне. В разгар конфликта жена толкнула мужа, который в этот момент подливал горючее вещество в огонь, в итоге их одежда вспыхнула. Быстро освободившись от нее, пара схватила ребенка и сбежала, никому не сообщив о возгорании. К тому времени пламя уже успело охватить часть помещения.

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