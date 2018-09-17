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Площадь здания на Лухмановской, 6 будет увеличена
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Площадь здания на Лухмановской, 6 будет увеличена 

Управа района Косино-Ухтомский 7 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Здание по адресу: Лухмановская, 6 будет перестроено.
Нежилой объект на Лухмановской, 6 в Кожухово расположен на большом пустыре между частными застройками и новыми высотками. Сейчас в здании находится супермаркет и коммерческий спорткомплекс. Но существуют перспективы для увеличения хозяйственных площадей в объекте и для расширения спектра предоставляемых услуг.
Данный вопрос был рассмотрен московской Градостроительно-земельной комиссией. Так, комиссия дала разрешение на использование земельного участка на Лухмановской, 6 под объекты культуры, медицины, общепита, спорта, банковские организации и магазины. Площадь помещений инвестор может увеличить, не выходя за пределы существующего здания — за счёт перестройки перекрытий между вторым и третьим этажами, переделки технического подземного этажа в деловую зону. Таким образом, внутренние площади вырастут до 2,25 тыс. «квадратов».
Проект изменений в ПЗЗ Москвы в отношении территории по данному адресу одобрен ГЗК Москвы и будет вынесен на публичные слушания.
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