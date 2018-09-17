В Перми жильцы пострадавшего от взрыва газа дома возвращаются в квартиры

ПЕРМЬ , 17 сен — РИА Новости . Жильцы жилого дома в Перми, пострадавшего при взрыве бытового газа в конце мая, начали возвращаться в свои квартиры, сообщается на сайте городской администрации.

Поздним вечером 23 мая в Перми на втором этаже пятиэтажного жилого дома № 50/1 на улице Архитектора Свиязева из-за неосторожного пользования кухонной плитой произошел взрыв газа. В результате ЧП пострадали четыре человека, трое из которых были госпитализированы в больницы города, один — отправлен на амбулаторное лечение. Сразу после взрыва жители пострадавшего от взрыва газа третьего подъезда были расселены администрацией Перми в пункт временного размещения, а после — в маневренный фонд. Обследование технического состояния дома завершилось в середине июня, а 26 июня собственники квартир приняли решение о том, какие виды работ необходимо провести в жилом здании для его полного восстановления.

В начале июля для устранения последствий взрыва газа в многоквартирном доме фонд капитального ремонта Пермского края заключил договор на разработку проектно-сметной документации по восстановлению несущих конструкций, инженерных систем электро— и теплоснабжения, а также по ремонту фасада дома. В августе выбранный подрядчик приступил к заявленным работам.

"В отремонтированные квартиры с 3-го по 5-й этажи уже вернулись жильцы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы администрации Перми, сейчас ремонтные работы ведутся в четырех квартирах на 1-м и 2-м этажах. Завершить их планируется к 20 октября. При этом подключение газа планируется произвести до конца сентября.