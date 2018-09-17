Взрыв ноутбука в мадридском метро: пострадали 12 человек

По последним данным, 12 человек обратились за медицинской помощью после взрыва ноутбука в мадридском метро, сообщает газета El Mundo.

Из них трое получили отравление дымом, а девять человек жаловались на приступы панической атаки.

Напомним, взрыв произошел сегодня в 9:30 утра по местному времени. Взорвавшийся гаджет находился в сумке одной из пассажирок. Кроме владелицы ноутбука пострадали несколько человек, находившиеся рядом с ней.

После взрыва в вагоне произошло задымление и началась паника, поскольку часть пассажиров решили, что это теракт. Они нажали на механизм экстренной остановки поезда и после остановки пешком добрались до ближайшей станции Príncipe de Vergara.

Позднее туда прибыли скорая и полиция. Движение поездов было временно прекращено, однако сейчас метро работает в нормальном режиме.

О причине взрыва ноутбука не сообщается.

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