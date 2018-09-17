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Ограничение движения на участке автодороге Каменноозерное-Медногорск снято
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Ограничение движения на участке автодороге Каменноозерное-Медногорск снято 

АиФ-Оренбург 10 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В связи с возгоранием травы вдоль дорожного полотна и недостаточной видимостью с 16.30 было введено ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Каменноозерное-Медногорск с 170 по 178 км Кувандыкского городского округа.
С 17.00 снято ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Каменноозерное-Медногорск с км 170 по км 178 Кувандыкского городского округа.
Всего к ликвидации пожара привлечено 216 человек, 44 единицы техники, 1 беспилотный летательный аппарат.
Информация оперативная, подлежит уточнению, сообщает ГУМЧС России по Оренбургской области.
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