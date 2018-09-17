Ограничение движения на участке автодороге Каменноозерное-Медногорск снято

В связи с возгоранием травы вдоль дорожного полотна и недостаточной видимостью с 16.30 было введено ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Каменноозерное-Медногорск с 170 по 178 км Кувандыкского городского округа.

С 17.00 снято ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Каменноозерное-Медногорск с км 170 по км 178 Кувандыкского городского округа.

Всего к ликвидации пожара привлечено 216 человек, 44 единицы техники, 1 беспилотный летательный аппарат.