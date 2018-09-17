«Неужели это сделали птицы?»: на здании речного вокзала красовался искромсанный флаг 

Флаг действительно выглядит не лучшим образом
Горожане обратили свое внимание на искромсанный государственный флаг, который развевался на здании самарского речного вокзала. Жители недоумевают, что могло произойти с национальном полотном.
— На здании самарского речного вокзала на флагштоке красуется ошметок от государственного флага. Кто-то изрезал и искромсал флаг практически в центре города? Неужели это сделали птицы? — предполагают жители Самары. — Или он истрепался от времени?
Тем временем, пока самарцы гадают, что же произошло с флагом, строительство нового речного вокзала подорожало на 29 миллионов. Еще 500 тысяч рублей нужны на кадастровые работы. Деньги предлагается взять из тех, что сэкономили на подготовке к чемпионату мира по футболу.
Вокзал займет участок площадью 12 тысяч квадратных метров у шестого причала. Здание будет двухэтажным.
Оформить речной вокзал планируют в стиле хай-тек. Там обустроят большой зал ожиданий, зону контроля безопасности, камеры хранения и пункты медицинской помощи. Также в здании поставят эскалаторы и лифты, ВИП-комнаты с выходом к причалам для обслуживания высокопоставленных гостей, комнаты матери и ребенка со спальными местами и зону Wi-Fi.
По предварительным подсчетам, пропускная способность речного вокзала в итоге должна составить 1,5–2 тысячи человек в час.