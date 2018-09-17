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«Неужели это сделали птицы?»: на здании речного вокзала красовался искромсанный флаг
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«Неужели это сделали птицы?»: на здании речного вокзала красовался искромсанный флаг 

63.ru 10 часов назад
Фото: 63.ru
Флаг действительно выглядит не лучшим образом
Горожане обратили свое внимание на искромсанный государственный флаг, который развевался на здании самарского речного вокзала. Жители недоумевают, что могло произойти с национальном полотном.
— На здании самарского речного вокзала на флагштоке красуется ошметок от государственного флага. Кто-то изрезал и искромсал флаг практически в центре города? Неужели это сделали птицы? — предполагают жители Самары. — Или он истрепался от времени?
Тем временем, пока самарцы гадают, что же произошло с флагом, строительство нового речного вокзала подорожало на 29 миллионов. Еще 500 тысяч рублей нужны на кадастровые работы. Деньги предлагается взять из тех, что сэкономили на подготовке к чемпионату мира по футболу.
Вокзал займет участок площадью 12 тысяч квадратных метров у шестого причала. Здание будет двухэтажным.
Оформить речной вокзал планируют в стиле хай-тек. Там обустроят большой зал ожиданий, зону контроля безопасности, камеры хранения и пункты медицинской помощи. Также в здании поставят эскалаторы и лифты, ВИП-комнаты с выходом к причалам для обслуживания высокопоставленных гостей, комнаты матери и ребенка со спальными местами и зону Wi-Fi.
По предварительным подсчетам, пропускная способность речного вокзала в итоге должна составить 1,5–2 тысячи человек в час.
63.ru: последние новости
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