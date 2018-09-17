Ещё
Инферно в Бруклине: район заволокло дымом от масштабного пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инферно в Бруклине: район заволокло дымом от масштабного пожара 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Гараж, который сейчас пытаются потушить, вмещает 4000 машин.
Пожар в гараже у торгового центра King's Plaza в Нью-Йорке вспыхнул сегодня утром, около 9 часов по местному времени. На кадрах видно, как из здания вырываются черные клубы густого дыма.
Представители владельцев здания рекомендуют жителям избегать района пожара до его устранения. Пока эксперты не могут оценить ущерб. Известно лишь то, что гараж, где вспыхнул пожар, вмещает около четырех тысяч машин. О причинах так же пока ничего не известно.
ТК «Звезда»: последние новости
В Подмосковье горят склады у ТЦ Vegas более чем на 1200 кв.м В деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» появился новый подозреваемый В Санкт-Петербурге загорелся жилой дом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказался говорить о пропаже Ил-20 из РФ37
«Россия пошла на уступки»164
Российский Ил-20 пропал у авиабазы в Сирии151
Украинский «Крым» протаранил танкер РФ9
Путин отказал в помиловании Урлашову103
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение