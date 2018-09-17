Инферно в Бруклине: район заволокло дымом от масштабного пожара

Гараж, который сейчас пытаются потушить, вмещает 4000 машин.

Пожар в гараже у торгового центра King's Plaza в Нью-Йорке вспыхнул сегодня утром, около 9 часов по местному времени. На кадрах видно, как из здания вырываются черные клубы густого дыма.

Представители владельцев здания рекомендуют жителям избегать района пожара до его устранения. Пока эксперты не могут оценить ущерб. Известно лишь то, что гараж, где вспыхнул пожар, вмещает около четырех тысяч машин. О причинах так же пока ничего не известно.