Обрыв проводов оставил без света несколько улиц на Московском

Как сообщили в городской «Электросети», света нет в домах на Московском шоссе, на 1-м и 2-м Мервинском проездах. Причина — обрыв проводов.

Предприятие приступило к устранению аварии.