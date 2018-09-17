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Обрыв проводов оставил без света несколько улиц на Московском
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Обрыв проводов оставил без света несколько улиц на Московском 

62info.ru 11 часов назад
Как сообщили в городской «Электросети», света нет в домах на Московском шоссе, на 1-м и 2-м Мервинском проездах. Причина — обрыв проводов.
Предприятие приступило к устранению аварии.
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