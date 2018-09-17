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В с. Алексеевка Борского района девять пожарных тушили комбайн
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В с. Алексеевка Борского района девять пожарных тушили комбайн
Волга Ньюс
11 часов назад
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На месте происшествия горел комбайн, который девять пожарных с применением двух спецмашин затушили в 14:50.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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