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Масштабную проверку отселенных зданий планируют начать в районе Хамовники
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Масштабную проверку отселенных зданий планируют начать в районе Хамовники 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Крупную проверку отселенных и частично отселенных зданий района Хамовники планируют начать с 20 сентября.
— Подобные инспекции мы проводим на регулярной основе. В этот четверг планируем подписать акт, по итогам которого специалисты посетят соответствующие здания. Будут проверены чердаки и подвалы, целостность замков, — поделился информацией Михаил Трапезин, заместитель директора по безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хамовники».
Кроме того, специалисты убедятся в отсутствии на территориях объектов посторонних лиц.
Рейды по отселенным и частично отселенным зданиям в районе проведут для повышения уровня безопасности его жителей.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
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