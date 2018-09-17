Масштабную проверку отселенных зданий планируют начать в районе Хамовники

Крупную проверку отселенных и частично отселенных зданий района Хамовники планируют начать с 20 сентября.

— Подобные инспекции мы проводим на регулярной основе. В этот четверг планируем подписать акт, по итогам которого специалисты посетят соответствующие здания. Будут проверены чердаки и подвалы, целостность замков, — поделился информацией Михаил Трапезин, заместитель директора по безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хамовники».

Кроме того, специалисты убедятся в отсутствии на территориях объектов посторонних лиц.

Рейды по отселенным и частично отселенным зданиям в районе проведут для повышения уровня безопасности его жителей.