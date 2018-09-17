Термопластиковую разметку нанесли на дороги 94 улиц Нижнего Новгорода

Современная термопластиковая разметка появилась на проезжей части 94 улиц Нижнего Новгорода. Еще на 58 ее нанесут краской. Об этом доложил заместитель директора Центра организации дорожного движения Сергей Никодимов на заседании постоянной комиссии городской думы 17 сентября.

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«В текущем году было заключено три контракта на нанесения разметки. В частности. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу на эти цели было направлено 19,1 млн рублей. Работы включали в себя нанесение разметки термопластиком на общей площади 10,3 тысяч квадратных метров и краской на 41 тысячи квадратных метров. Контракт выполнен в полном объеме», — сказал Никодимов.

Второй контракт на сумму 4,7 млн рублей включал в себя работы на 17,4 квадратных метрах проезжей части, в том числе и на тех участках, которые попали в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Третий контракт был заключен в рамках подготовки к 1 сентября. Работы проводились на дорогах, находящихся около школ и пешеходных переходах на пути детей к учебным заведениям.

«Работа по всем контрактам строилась в тесном контакте в районными администрациями и департаментом дорожного хозяйства и благоустройства. Всего по ее итогам термопластиком размечено 28 тысяч квадратных метров дорог, краской — 53 тысячи квадратных метров. Стоит отметить, что благодаря разметке снизилось число очагов аварийности на дорогах. Количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось почти на 70%», — констатировал замдиректора Центра организации дорожного движения.