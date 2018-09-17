Работы по капитальному ремонту планируют завершить в Пресненском районе до конца сентября

Их проведут подрядные организации, которые выиграли конкурс.

— На данный момент подходит к концу ремонт крыш и фасадов многоквартирных домов. Всего осталось 13 объектов, на которых работы еще не завершены. В некоторых домах необходимо полностью поменять кровлю, а в других — частично отремонтировать элементы крыши, — прокомментировали сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».

Отметим, что в двух зданиях специалисты только приведут в порядок фасад дома, а на остальных 11 объектах, помимо этого, заменят еще и кровлю.

Работы пройдут по следующим адресам: улица Климашкина, дома 20 и 22; улица Красина, дом 7, строение 3 и дом 9, строение 2 и другим.