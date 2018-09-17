Работы по капитальному ремонту стартовали по нескольким адресам в Таганском районе

В жилых домах Таганского района начались работы по капитальному ремонту. Такие сведения предоставили 17 сентября.

По информации сотрудников Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», частичный капитальный ремонт стартовал в доме 12, корпусе 1 по улице Стройковская и доме 26 по улице Воронцовская.

— По первому адресу специалисты проведут работы по замене кровли. По второму они обновят магистрали теплоснабжения. Все работы проведут по аварийному контракту, — сообщили детали в учреждении.

В «Жилищнике» отметили, что капитальный ремонт по данным адресам закончат до начала отопительного сезона.