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Работы по капитальному ремонту стартовали по нескольким адресам в Таганском районе
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Работы по капитальному ремонту стартовали по нескольким адресам в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В жилых домах Таганского района начались работы по капитальному ремонту. Такие сведения предоставили 17 сентября.
По информации сотрудников Государственного бюджетного учреждения «Жилищник», частичный капитальный ремонт стартовал в доме 12, корпусе 1 по улице Стройковская и доме 26 по улице Воронцовская.
— По первому адресу специалисты проведут работы по замене кровли. По второму они обновят магистрали теплоснабжения. Все работы проведут по аварийному контракту, — сообщили детали в учреждении.
В «Жилищнике» отметили, что капитальный ремонт по данным адресам закончат до начала отопительного сезона.
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