В квартиры дома на Свиязева, пострадавшего от взрыва газа, вернулись жильцы

Жильцы ввернулись в свои квартиры, расположенные в доме на Свиязева, 50/1, пострадавшего от взрыва газа 23 мая 2018 года.

В администрации Перми рассказали, что в подъезде №3 провели детально-инструментальное обследование несущих конструкций, их демонтаж и аварийно-восстановительные работы, диагностику и аварийно-восстановительные работы газопровода и ремонт пострадавших квартир.

Демонтаж и аварийно-восстановительные работы несущих конструкций (межэтажных и межквартирных плит) провели за счёт средств краевого Фонда капитального ремонта. За счет средств городского отремонтировали четыре квартиры. Было проведено детально-инструментальное обследование несущих конструкций, диагностика и аварийно-восстановительные работы газопровода. Подключить газ планируется до конца сентября.

Жильцы вернулись в востановленные квартиры, расположенные с третьего по пятый этажи. Сейчас продолжается ремонт в четырёх квартирах на первом и втором этажах. Его планируют закончить к 20 октября.