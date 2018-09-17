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Во Владимире у школы №21 построят 2 жилых дома
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Во Владимире у школы №21 построят 2 жилых дома 

АиФ Владимир 12 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Администрация города Владимира разместила на своем сайте проектную документацию по застройке пустыря на улице 1-ой Пионерской в районе школы №21.
Здесь планируют построить шестиэтажный многоквартирный дом и достроить заброшенный четырехэтажный офисный центр, превратив его жилой дом. Здание много лет стоит пустым. На его фасаде висит объявление, информирующее, что объект продается.
По данным проектировщиков, в двух новых домах поселятся 127 человек. Для их детей должно хватить мест в детсадах и школах.
Авторы проекта указывают в документе, что численность микрорайона, ограниченного улицами Мира, Лермонтова, 1-я Пионерская, Почаевская, после постройки новых жилых домов увеличится с 84 до 211 человек.
Проекту предстоит пройти стадию публичных слушаний.
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