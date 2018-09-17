На Ленинградке появится уникальный жилой комплекс с террасами на крыше

На Ленинградском шоссе построят жилой комплекс с террасной кровлей. Об этом сообщается на официальном сайте застройщика — компании «Группа ЛСР».

— На данный момент подобных объектов в САО больше нет. «Ленинграdка 58» — это комплекс с террасной ступенчатой кровлей. Новые здания не нарушат инсоляцию соседних домов. Площадь террасы составит около 12,5 тысячи квадратных метров. Покрытия полов выполняются из морозостойких материалов, имитирующих деревянный настил, предусмотрен подогрев, — рассказал автор проекта, архитектор Александр Цимайло

Он добавил, что комплекс будет находиться в непосредственной близости от воды и зеленых зон. (ео)