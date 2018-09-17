В 66 регионах России наблюдаются массовые пожары в лесах

В 66 регионах страны наблюдаются массовые пожары, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. В этих субъектах федерации может быть объявлен желтый, оранжевый и красный уровни пожарной опасности в лесных массивах. Риск новых возгораний по-прежнему высок из-за человеческого фактора и установившейся погоды.

В список пожароопасных регионов попали области из всех федеральных округов. Самая сложная ситуация сложилась в Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, а также республиках Бурятия, Тыва, Алтай, Башкортостан, Татарстан, Мордовия.

В настоящий момент в 40 областях действует особый противопожарный режим. Соответственно доступ в леса для физических лиц запрещен. Поэтому лесопожарным службам предписано регулярно проводить рейды в лесных массивах для профилактики случаев неосторожного обращения с огнем.