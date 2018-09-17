Стали известны дата и маршрут «Велоночи» в Липецке

В эту субботу, 22 сентября, в Липецке пройдет «Велоночь», сообщила пресс-служба мэрии.

В этом году для липчан подготовили новый маршрут велопробега. Стартуют велосипедисты на площади перед СК «Звездный» в 21.00. И далее проедут девять километров по маршруту: улица Космонавтов — площадь Космонавтов — улица Яна Берзина — улица Водопьянова –кольцевая Площадь — улица проспект Победы — площадь Победы — улица Валентины Терешковой — СК «Звездный».

Зарегистрироваться для участия в велопробеге можно заранее, а также в день мероприятия — на старте с 19.30. Подробнее о велопробеге можно узнать в официальной группе в соцсети. Кстати, в этом году заезд совпадет со Всемирным днём без автомобиля.