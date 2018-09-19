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Из-за велопробегов в Липецке на некоторое время перестанут ходить автобусы
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Из-за велопробегов в Липецке на некоторое время перестанут ходить автобусы 

АиФ + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ
Велопробеги 21 и 22 сентября внесут изменения в работу городского транспорта в Липецке, сообщила пресс-служба департамента транспорта.
Так, 21 сентября ориентировочно с 7.00 до 9.00 состоится велопробег в рамках всероссийской акции «На работу на велосипеде». Велосипедисты проедут по маршруту: площадь Мира — проспект Мира — улица 9 мая — улица Марины Расковой — площадь Металлургов, 2 (музей ПАО «НЛМК»). На это время автобусы «№ 7 «О», 8, 17, 22, 27, 28, 30, 33, 40А, 306, 308, 308К, 317, 321, 322, 325, 330, 332, 342, 353 будут курсировать в режиме ожидания.
22 сентября ориентировочно с 21.00 до 22.45 во время велопробега по маршруту: СК «Звездный» — Космонавтов — улица Яна Берзина — улица Водопьянова — кольцевая площадь — проспект Победы — площадь Победы — улица Валентины Терешковой — СК «Звездный» автобусы №№ 1, 1т, 2, 2т, 8, 9, 12, 12т, 17, 22, 24, 24А, 27, 28, 30, 35, 36, 37, 40, 302, 306, 308К, 315, 317, 321, 322, 325, 330, 345, 346, 352, 353, 359 также будут работать в режиме ожидания.
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