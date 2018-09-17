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Пожар в Ленинском районе Подмосковья охватил более тысячи квадратных метров
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Пожар в Ленинском районе Подмосковья охватил более тысячи квадратных метров 

Вести.Ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
Подразделения МЧС были днем стянуты в Ленинский район Подмосковья. Там горел одноэтажный ангар, в котором располагался цех по производству пластиковых бассейнов. Огонь распространялся очень быстро. Тушение осложнял порывистый ветер. В результате площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.
Запах пластика и клубы белого дыма, который еще часом ранее был густым и черным. Его было заметно с МКАДа. Проезжавшим мимо могло показаться, что горит торговый центр «Вегас». На самом деле, загорелся ангар с производством пластиковых бассейнов.
Это промзона в Ленинском районе Подмосковья, вспыхнул утеплитель на крыше одного из ангаров. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в 12:25. Изначально площадь пожара была небольшой — всего несколько сотен квадратных метров. Буквально за час она увеличилась больше чем в три раза — во многом из-за ветра. В результате, пожарным пришлось тушить 1250 квадратных метров. При этом на складе в момент пожара находился один человек. Он сумел выбраться из ангара самостоятельно
"Тушение пожара осложнялось сильным ветром и наличием большого количества ацетиленовых и кислородных баллонов внутри. Арендован этот склад двумя обществами с ограниченной ответственностью. Одно общество занималось производством пластмассовых бассейнов, другое — оцинковкой профлистов", — рассказал начальник Управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Вадим Беловошин.
На месте ЧП был развернут оперативный штаб. По меньшей мере 12 единиц техники и 40 человек тушили этот пожар. Примерно за три часа его удалось ликвидировать. При этом в районе тушения пожара у метро «Домодедовская» образовалась большая пробка по обе стороны МКАДа. Сейчас движение нормализовалось. О пострадавших и погибших в результате пожара не сообщается.
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