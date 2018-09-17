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На Сульфате в третий раз за десять дней загорелся деревянный дом
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На Сульфате в третий раз за десять дней загорелся деревянный дом 

29.ru 13 часов назад
Фото: 29.ru
Очевидцы сообщают, что пожар начался около 14:15  В Архангельске на улице Красных Маршалов на Сульфате загорелся расселенный деревянный дом №11. Это случилось в третий раз за последние десять дней.
— Загорелось на втором этаже, без пострадавших, уже заканчивают тушить. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, — рассказала ведущий специалист пресс-службы МЧС Анна Григорьева.
Очевидцы сообщают, что пожар начался около 14:15.
В первый раз дом загорелся вечером в пятницу 7 сентября. Второй раз огонь охватил здание 10 сентября около 14:40. В 19 часов того же дня загорелся соседний деревянный дом на улице Красных Маршалов, 19.
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