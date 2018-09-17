На Сульфате в третий раз за десять дней загорелся деревянный дом

Очевидцы сообщают, что пожар начался около 14:15 В Архангельске на улице Красных Маршалов на Сульфате загорелся расселенный деревянный дом №11. Это случилось в третий раз за последние десять дней. Анна Григорьева. — Загорелось на втором этаже, без пострадавших, уже заканчивают тушить. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, — рассказала ведущий специалист пресс-службы МЧС Очевидцы сообщают, что пожар начался около 14:15. В первый раз дом загорелся вечером в пятницу 7 сентября. Второй раз огонь охватил здание 10 сентября около 14:40. В 19 часов того же дня загорелся соседний деревянный дом на улице Красных Маршалов, 19. Читайте 29.ru в телеграме. Подписывайтесь на наш канал, чтобы новости приходили прямо вам в руки.