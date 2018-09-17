В Москве загорелся ангар у торгового центра Vegas

Москве крупный пожар возник рядом с торговым центром Vegas, который расположен в районе пересечения Каширского шоссе и 24-го километра МКАД. Очевидцы сообщают, что огнем охвачен ангар. Клубы черного дыма видны за несколько километров.

Судя по некоторым видео, огнем охвачено строение, находящееся всего в нескольких десятках метров от одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Москвы.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС по Москве в 12:27 мск, сообщает телеканал «360». Огонь охватил один из ангаров, который находится в Ленинском районе Подмосковья неподалеку от торгового центра Vegas. По информации телеканала, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. О погибших или пострадавших в результате возгорания, а также о причине возгорания не сообщается.

В начале августа текущего года в Москве горел дом-музей Тургенева. Об инциденте сообщили очевидцы, которые увидели горение фасада и клубы дыма, которые вырывались из деревянного здания. По информации столичной службы МЧС пожар в музее русского писателя возник из-за нарушений техники безопасности при проведении ремонтно-реставрационных работ. При этом общественные активисты не исключали возможность поджога и выражали опасение, что от дома-музея может остаться одно пепелище.