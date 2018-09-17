На МКАД в районе горящего ангара затруднено движение транспорта

МОСКВА , 17 сен — РИА Новости . Затруднения в движении автомобилей, согласно сервису Яндекс. Пробки, наблюдаются на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе, где горит ангар, в котором находится производство пластиковых бассейнов.

Ранее пресс-служба подмосковного МЧС сообщила, что ангар с производством пластиковых бассейнов горит на площади 1250 квадратных метров в поселке Совхоза имени Ленина в Ленинском районе Московской области. На месте находятся пожарные.

Пробки наблюдаются как на внешней, так и на внутренней стороне МКАД.