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На МКАД в районе горящего ангара затруднено движение транспорта
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На МКАД в районе горящего ангара затруднено движение транспорта 

РИА Новости + ещё 2 13 часов назад
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Затруднения в движении автомобилей, согласно сервису Яндекс. Пробки, наблюдаются на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе, где горит ангар, в котором находится производство пластиковых бассейнов.
Ранее пресс-служба подмосковного МЧС сообщила, что ангар с производством пластиковых бассейнов горит на площади 1250 квадратных метров в поселке Совхоза имени Ленина в Ленинском районе Московской области. На месте находятся пожарные.
Пробки наблюдаются как на внешней, так и на внутренней стороне МКАД.
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