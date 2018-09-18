В Перми подросток погиб под 8-метровой каменной колонной

Мальчика насмерть придавило каменной колонной в Перми . Вечером 16 сентября несколько детей играли в заброшенном сельскохозяйственном ангаре. Дети раскачивали восьмиметровые каменные колонны, одна из которых рухнула без последствий, а вторая придавила 13-летнего подростка.

Ребенок был немедленно госпитализирован, но спасти пострадавшего мальчика не удалось.

Как сообщает «Регнум», возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи устанавливают владельца ангара, а также тех, кто несет ответственность за охрану здания.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что под Самарой на подростков упала бетонная плита. 11-летний мальчик погиб и еще трое его друзей получили ранения в результате обрушения стены в заброшенных гаражах Самарской области. ЧП произошло в селе Чубовка Кинельского района.

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