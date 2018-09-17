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В Московской области локализовали возгорание на складе
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В Московской области локализовали возгорание на складе 

РИА Новости 13 часов назад
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Возгорание на складе с материалами для производства пластиковых бассейнов в Ленинском районе Московской области удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"В поселке «Совхоз имени Ленина» горит кровля ангара, внутри которого находятся материалы для производства пластиковых бассейнов. В настоящее время площадь пожара составляет 1,25 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в 14.28 пожар удалось локализовать. Борьбу с огнем ведут более 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
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