В Оренбуржье степной пожар перекинулся на дома

В Оренбуржье степной пожар перекинулся на сельские постройки

Пожар из-за возгорания сухой травы в Оренбуржье перекинулся на надворные постройки в одном из сел, жители двух населенных пунктов эвакуируются, сообщает управление МЧС по региону.

Ранее ведомство информировало, что утром в понедельник загорелась сухая трава близ поселка Рысаево в городе Медногорск . Из-за угрозы распространения огня на поселки Рысаево и Идельбаево для эвакуации населения подготовлены семь временных пунктов размещения и автобусы. Из-за сильного задымления ухудшилась видимость на дорогах, дорожники временно закрывали часть участка трассы Каменноозерное-Медногорск.

По данным ведомства, сейчас очаги степного пожара действуют в районе поселков Рысаево, Идельбаево и Сарбаево.

"В селе Сарбаево произошло возгорание сена, и огонь перешел на надворные постройки. Пожар локализован, огнем повреждено 11 нежилых строений. Из Сарбаево эвакуировано два человека, остальные выезжают на собственных автомобилях. Из Рысаево эвакуировано 11 человек, часть из них разместилась у родственников в Кувандыке и Медногорске, трое — в пункте временного размещения в городской больнице", — сообщили в областном МЧС.

Отмечается, что к месту ЧС готова выехать аэромобильная группировка из Башкирии, на место выдвигается второй пожарный поезд из города Орск.