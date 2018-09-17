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Tesla остановила производство из-за пожара на заводе
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Tesla остановила производство из-за пожара на заводе 

Ferra.ru 13 часов назад
Компании Tesla пришлось приостановить производство на одной из своих фабрик из-за пожара. Пожар произошёл на её заводе Tesla Gigafactory в Неваде вечером в субботу, 15 сентября.
Производство было временно приостановлено для эвакуации сотрудников из здания. Утром в воскресенье производство было возобновлено. Пока неясно, какой ущерб был нанесён компании, но уже понятно, что обошлось без жертв и травм.
Как сообщил представитель компании, эвакуация проводилась в качестве меры предосторожности. Пожар захватил покрытие охлаждающей трубы у печи на третьем этаже фабрики и был быстро локализован. Расследование по данному инциденту ещё проводится.
Завод Tesla Gigafactory в Неваде производит моторы для автомобилей моделей Model 3 и аккумуляторые батареи.
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