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В Подмосковье горят склады у ТЦ Vegas более чем на 1200 кв.м
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В Подмосковье горят склады у ТЦ Vegas более чем на 1200 кв.м 

ТК «Звезда» + ещё 7 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На Каширском шоссе горит ангар, расположенный рядом с ТЦ Vegas.
Складские помещения загорелись на Каширском шоссе у ТЦ Vegas, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС РФ по Московской области. Густой черный дым видно издалека, сообщают очевидцы.
«Семнадцатого сентября в 13.35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, совхоз имени Ленина», — сказали в экстренном ведомстве.
Было установлено, что происходит горение утеплителя кровли ангара. Внутри расположен склад материалов по производству пластиковых бассейнов. В настоящее время площадь возгорания составляет 1250 кв. метров.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные в составе 16 человек, а также задействовано 4 единицы техники.
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