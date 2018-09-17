В Подмосковье горят склады у ТЦ Vegas более чем на 1200 кв.м

На Каширском шоссе горит ангар, расположенный рядом с ТЦ Vegas.

Складские помещения загорелись на Каширском шоссе у ТЦ Vegas, сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС РФ по Московской области . Густой черный дым видно издалека, сообщают очевидцы.

«Семнадцатого сентября в 13.35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, совхоз имени Ленина», — сказали в экстренном ведомстве.

Было установлено, что происходит горение утеплителя кровли ангара. Внутри расположен склад материалов по производству пластиковых бассейнов. В настоящее время площадь возгорания составляет 1250 кв. метров.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные в составе 16 человек, а также задействовано 4 единицы техники.