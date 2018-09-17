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В Подмосковье начался пожар в поселке Совхоза имени Ленина
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В Подмосковье начался пожар в поселке Совхоза имени Ленина 

Газета.Ru + ещё 6 13 часов назад
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В подмосковном управлении МЧС проинформировали, что в поселке Совхоза имени Ленина начался пожар. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно имеющей информации, о возгорании стало известно примерно в 12.35. Возгорание произошло в Ленинском районе Московской области.
"Происходит горение на площади 1250 кв.м", — говорится в сообщении ведомства.
По данным РИА «Новости», горит ангар, в котором производят пластиковые бассейны.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в здании на Бривибас гатве в Риге, где располагаются складские помещения.
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