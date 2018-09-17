Ещё
Почему в СССР не строили дома выше 9 этажей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему в СССР не строили дома выше 9 этажей 

Русская семерка 13 часов назад
Фото: Русская семерка
Автором пятиэтажных домов, известных как «хрущевки» был Виталий Павлович Лагутенко, родной дедушка солиста рок-группы «Мумий Тролль». Перед архитектором поставили задачу спроектировать дешевый массовый дом с отдельными квартирами для каждой семьи. Согласно рекомендациям врачей середины ХХ века советский человек без особого труда поднимется по ступенькам на высоту пятого этажа (15 метров), а любые строения с большей этажностью должны оснащаться лифтами.
Именно поэтому Лагутенко предложил возводить пятиэтажки, для которых не нужен лифт и отдельная мусорная шахта, что заметно удешевляло стоимость строительства. В историю новые дома вошли как «хрущевки», хотя изначально их называли в честь автора «лагутенками». [С-BLOCK]
К началу 70-х созрела необходимость массового возведения в советских городах жилых домов выше пяти этажей. Согласно нормативам безопасности дома высотой выше 28 метров оснащаются незадымляемыми лестницами, проходящими через открытый балкон и должны иметь грузовой и обычный лифт. Эти требования делали конечную стоимость квадратного метра слишком высокой, и окупалась она только в домах, начиная от 12 этажей.
Но здесь возникала вторая проблема. Советские пожарные машины оснащались стандартной механизированной лестницей на 28 метров, и она за редким исключением не дотягивалась выше 9-го этажа. Именно поэтому было принято решение массово строить более дешевые и безопасные девятиэтажки. Возводить дома высокой этажности стали после того, как служба спасения получила пожарные машины со стрелой до 40 метров.
Русская семерка: последние новости
Почему Иран в 1946 году обвинил СССР в агрессии Шизофрения и другие психические заболевания, которыми страдал Гитлер Что будет, если РПЦ разорвет все отношения с Константинополем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказался говорить о пропаже Ил-20 из РФ41
«Россия пошла на уступки»164
Российский Ил-20 пропал у авиабазы в Сирии155
Украинский «Крым» протаранил танкер РФ10
Путин отказал в помиловании Урлашову103
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение