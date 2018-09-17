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В селе под Энгельсом при пожаре погибла женщина с инсультом
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В селе под Энгельсом при пожаре погибла женщина с инсультом 

САРАТОВ24 14 часов назад
Фото: САРАТОВ24
Вчера вечером в селе Узморье Энгельсского района при пожаре в частном доме погибла 71-летняя женщина. Как рассказали местные жители журналисту информационной службы «Саратов 24», ранее пенсионерка перенесла инсульт и в последнее время совсем не выходила на улицу. При этом, она очень много курила. Соседи предполагают, что возгорание возникло именно из-за незатушенной сигареты.
"Пожарные ночью приезжали, потушили. А сегодня утром возгорание возобновилось. Конечно, в меньше степени, но им пришлось повторно дом водой поливать. От дома один только каркас остался, всё сгорело", — сообщила знакомая погибшей.
Как сообщает следственный комитет по Саратовской области, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, причин возгорания.
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