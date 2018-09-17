Проверка общежития Б. Набережная дом 17

Инженер 2 РОНПР Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Борис Абрамов совместно с Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провели проверку общежития в районе Покровское-Стрешнево, ул. Большая Набережная, на соблюдение правил безопасности, в т.ч. правил пожарной безопасности.

Объект с круглосуточным проживанием людей, должен быть оснащен системой оповещения людей о пожаре, средствами тушения пожара, при этом регулярно проверяется их рабочее состояние. Противопожарная водопроводная сеть должна поддерживаться также в исправном состоянии. Средства пожаротушения должны быть расположены в легкодоступных местах.

Все сотрудники должны быть ознакомлены с требованиями пожарной безопасности и знать, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Все помещения должны поддерживаться в чистоте: мусор, особенно легко воспламеняющийся, должен своевременно убираться с территории здания и придомовой территории, так как он способствует быстрому распространению огня.

Для соблюдения пожарной безопасности коридоры и места общего пользования, например, холлы, не должны быть заставлены и захламлены, чтобы не препятствовать эвакуации в случае возникновения пожара.

О расположении запасных выходов должны быть осведомлены все сотрудники и проживающие. Для их открытия должны использоваться легко отпирающиеся изнутри замки, при этом двери должны всегда открываться наружу. На каждом этаже должны быть указатели путей эвакуации и планы эвакуации.

Чердаки, подвалы и помещения на цокольном этаже не могут использоваться для производственных целей или хранения легковоспламеняющихся предметов и материалов.

В комнате дежурного должны храниться: фонари, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в случае возникновения пожара. Все это хранится в отдельном помещении и должно быть доступно.