Ещё
Проверка общежития Б. Набережная дом 17
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверка общежития Б. Набережная дом 17 

Управа района Куркино 14 часов назад
Инженер 2 РОНПР Управления по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве Борис Абрамов совместно с Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провели проверку общежития в районе Покровское-Стрешнево, ул. Большая Набережная, на соблюдение правил безопасности, в т.ч. правил пожарной безопасности.
Объект с круглосуточным проживанием людей, должен быть оснащен системой оповещения людей о пожаре, средствами тушения пожара, при этом регулярно проверяется их рабочее состояние. Противопожарная водопроводная сеть должна поддерживаться также в исправном состоянии. Средства пожаротушения должны быть расположены в легкодоступных местах.
Все сотрудники должны быть ознакомлены с требованиями пожарной безопасности и знать, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Все помещения должны поддерживаться в чистоте: мусор, особенно легко воспламеняющийся, должен своевременно убираться с территории здания и придомовой территории, так как он способствует быстрому распространению огня.
Для соблюдения пожарной безопасности коридоры и места общего пользования, например, холлы, не должны быть заставлены и захламлены, чтобы не препятствовать эвакуации в случае возникновения пожара.
О расположении запасных выходов должны быть осведомлены все сотрудники и проживающие. Для их открытия должны использоваться легко отпирающиеся изнутри замки, при этом двери должны всегда открываться наружу. На каждом этаже должны быть указатели путей эвакуации и планы эвакуации.
Чердаки, подвалы и помещения на цокольном этаже не могут использоваться для производственных целей или хранения легковоспламеняющихся предметов и материалов.
В комнате дежурного должны храниться: фонари, средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для оказания первой медицинской помощи пострадавшим в случае возникновения пожара. Все это хранится в отдельном помещении и должно быть доступно.
Управа района Куркино: последние новости
«Город на реке Тушино-2018» ждет своих жителей к новому году День леса отметят на Родионовской В КЦ «Салют» состоится мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказался говорить о пропаже Ил-20 из РФ41
«Россия пошла на уступки»164
Российский Ил-20 пропал у авиабазы в Сирии155
Украинский «Крым» протаранил танкер РФ10
Путин отказал в помиловании Урлашову103
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение