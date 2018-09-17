Далматовский Успенский монастырь и советское время

В Зауралье располагается один из самых красивых и старейших русских монастырей — Далматовский мужской Успенский монастырь.

Далматовский Успенский монастырь. н. ХХ в.

В XVII веке монахи монастыря противостояли полчищам кочевников, в XVIII веке сдерживали осаду войск Емельяна Пугачева, но в ХХ веке монастырь прекратил свое существование. История его возникновения и деятельности очень давняя и интересная, она хорошо описана во многих источниках.

Монахи Далматовского Успенского монастыря. н. ХХ в.

Мне бы хотелось проследить, историю монастыря в ХХ веке, после его закрытия.

Из документов Курганского обкома КПСС об использовании территорий и зданий Далматовского монастыря после его закрытия:

«После того, как монастырь в 1923 году прекратил свое существование, его здания и территория поступили в ведение местных органов власти и стали использоваться под общественно-полезные учреждения и мероприятия. В начале 1923 года в одной из частей корпуса, выходящей фасадом на запад был организован Далматовский краеведческий музей.

Две колокольни, первая высотою около 70, вторая около 50 метров, коммунальным хозяйством были проданы на слом «Огородкоопхозу». Затем были снесены пятиглавки с двух соборов и снесена монастырская тюрьма. Кирпич использовался для коммунального строительства.

Здания главного Собора монастыря были отданы «Огородкоопхозу», который произвел в них перестройку и оборудовал: в первом этаже собора — хлебопекарню и столовую, во втором этаже — общежитие для рабочих «Огородкоопхоза». В складском помещении разместилась кузница, а во втором этаже, где была церковь — помещение «Красного уголка». В доме для прислуги монастыря обустроили электростанцию. Позднее это помещение было снесено, а кирпич употреблен на коммунальное строительство.

В корпусе, выходящем на юг, разместились Далматовская средняя школа и школа «Совхозуч», организованная «Огородкоопхозом». В левом крыле этого здания в первом и втором этажах была произведена перестройка и оборудованы квартиры для учителей и обслуживающего персонала этих школ. В одной части западного корпуса рабочие оборудовали интернат для учащихся школ. Во втором соборе, после проведенной реконструкции, был помещен районный драматический театр, а с 1938 года — Дом культуры».

С первых дней Великой Отечественной войны, после перестройки, в зданиях бывшего монастыря разместили госпиталь для раненых бойцов, а также «КУКС» (курсы усовершенствования командного состава), где размещались классы и жилье курсантов. В мае 1945 года курсантов перевезли на другое место.

8 августа 1945 года Распоряжением Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров СССР А. Микояна, здание бывшего Далматовского монастыря было передано «Наркоммясомолпрому» для организации в нем завода.

«Принять предложение Наркоммясомолпрома СССР и Курганского облисполкома о передаче зданий и сооружений бывшего Далматовского монастыря Курганской области, для организации на его базе Далматовского машиностроительного завода по изготовлению молочной посуды и оборудования», — говорилось в распоряжении Правительства.

Завод «Молмашстрой». 1960-е гг.

В 1945 году в Далматово прибыла комиссия из семи человек из Министерства мясомолочной промышленности, которая приняла решение о переоборудовании имеющихся помещений под цеха завода «Молмашстрой». В монастыре закипела работа.

В 1948 — 1949 годах были ведены в эксплуатацию: литейный и механосборочный цеха, в 1952 году — котельно — сварочный, новая электростанция и гараж на десять автомашин.

При переоборудовании зданий под заводские цеха были разобраны некоторые части стен монастыря, в связи с необходимостью сделать проезды на территорию завода. Обломки кирпича от разбора стен использовались при строительстве электростанции и жилого дома для работников завода.

Как указывалось в рапорте: «Полуразрушенные стены утратили всякое оформление, и оставлять их дальше нет никакой возможности, так как они мешают строительству завода».

Для склада готовой продукции были приспособлены двор, огороженный каменной стеной, высотой около 6 метров, общая площадь двора составляла 8700 метров, также заводу передавался монастырский сад площадью пять гектаров.

В 1948 году завод начинает выпуск оборудования для молочной промышленности: фляги, молочные ушаты, молокомеры, запасные части к молочному оборудованию и сепараторам.

В 1952 году из всех зданий и стен бывшего монастыря осталась одна полуразрушенная малая церковь 150 метров, а также 300 метров северной полуразрушенной и очень ветхой северо-восточной стены. Любопытно то, что при копании ямы под фундамент одного из цехов был обнаружен подземный ход, который шел от Успенского собора к старой часовне.

Однако, монастырские помещения совершенно не подходили для нормальной деятельности завода. Из письма руководства Курганской области Министру промышленности мясных и молочных продуктов СССР С. Ф. Антонову:

«Далматовский завод «Молмашстрой», расположенный в приспособленных помещениях бывшего монастыря города Далматово Курганской области, систематически не выполняет государственных планов. Основной причиной плохой работы является техническая отсталость завода. Действующая технология не отвечает современным требованиям, крайне слабо механизированы процессы сборки изделий, транспортировка деталей и заготовок. Работы по формовке, разливке чугуна и обработке литья ведутся вручную. Совершенно отсутствуют конвейеры и автоматика. Электростанция завода не обеспечивает потребности предприятия в электроэнергии, в результате чего оборудование простаивает. Правила охраны труда и техники безопасности грубо нарушаются. В цехах, расположенных в бывших кельях монастыря, имеет место недопустимая загазованность кислотными парами».

В 1970 году завод «Молмашстрой» отметил свое 25-летие. К этому времени он выпускал: молокотанки для производства кефира и других молочных продуктов, оборудование для производства творога, луженые фляги, автомолокоцистерны и другую продукцию. Производственных мощностей монастыря явно не хватало, поэтому в этом же году начинается строительство новых корпусов завода «Молмашстрой», и в 1974 году в эксплуатацию была сдана первая очередь нового завод. С этого момента начинается постепенное освобождение территории монастыря от промышленного производства.

Далматовский монастырь. 1990 — е гг.

За все эти годы оставшиеся здания монастыря сильно пострадали.

Далматовский монастырь. н. XXI в.

В 1994 году в монастыре произошел сильный пожар, который нанес ущерб в 49 миллионов рублей. После этого начинается постепенная реставрация старинных помещений монастыря, которая длится и по сей день. О современном состоянии Далматовского монастыря ИА «Уральский меридиан» рассказывало в одной из публикаций.

Фото превью: Борис Бусыгин / fotokto.ru