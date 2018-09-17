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Завод рядом с «Речным вокзалом» остался без куска стены
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Завод рядом с «Речным вокзалом» остался без куска стены 

ngs.ru 14 часов назад
Фото: ngs.ru
Одно из зданий завода «Электросигнал» на улице Зыряновской в Октябрьском районе Новосибирска лишилось части стены.
Козырьки у заводской ограды над тротуаром по Зыряновской появились в конце прошлой недели, рассказал корреспонденту НГС очевидец. Но ещё в минувшую пятницу, 14 сентября, стены здания оставались целыми.
Сегодня на месте прохожие заметили рабочих, а одно из зданий завода начали разбирать.
В приёмной завода корреспонденту НГС сообщили, что информацией владеет исполняющий обязанности председателя совета директоров Сергей Голиков. Однако Голиков в течение дня не отвечал на звонки корреспондента НГС. «Я ничем помочь не могу. Только он в курсе», — сообщили в приёмной.
История предприятия начинается с 1941 года, когда в Новосибирск был эвакуирован Воронежский радиозавод «Электросигнал». Сейчас ОАО «Завод Электросигнал» разрабатывает и выпускает радиостанции для авиации, военно-морского флота, железных дорог и правоохранительных органов.
В сентябре 2016 года НГС выпускал материал с историческими фотографиями Октябрского района — в подборку вошли и старые фотографии завода «Электросигнал».
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