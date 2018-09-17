В Москве разлилась ртуть

В центре Москвы произошел разлив ртути. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил собеседник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел в ныне пустующем бывшем здании Военной академии радиационной, химической и биологической защиты, которое расположено на 2-й Бауманской улице, а площадь разлива составляет около 20 квадратных метров.

Тем временем в пресс-службе столичного управления МЧС ТАСС сообщили, что разлив ртути не привел к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, в том числе мобильной химико-радиометрической лаборатории департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.