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В Екатеринбурге при реконструкции Макаровского моста погиб рабочий
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В Екатеринбурге при реконструкции Макаровского моста погиб рабочий 

e1.ru + ещё 11 14 часов назад
Фото: e1.ru
Несчастный случай произошел при монтаже арматуры. Второй строитель получил травму из-за удара током.
— По предварительной информации, 15 сентября около 17:00 на улице Гражданской при монтаже арматуры с помощью автокрана произошло замыкание, из-за чего один человек погиб, а второй работник получил электротравму, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга по поводу произошедшего начала проверку. Надзорное ведомство выяснит, соблюдала ли фирма «Подзембурстрой», где работал погибший, требования безопасности и охраны труда, а также технику безопасности при проведении высотных работ.
Реконструкция Макаровского моста началась в прошлом году, а к ноябрю 2019 года строители должны снести один его пролёт, построить дублёр и укрепить то, что останется. 30 августа после 10-дневного перерыва движение по Макаровскому мосту возобновилось.
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