В Екатеринбурге при реконструкции Макаровского моста погиб рабочий

Несчастный случай произошел при монтаже арматуры. Второй строитель получил травму из-за удара током.

— По предварительной информации, 15 сентября около 17:00 на улице Гражданской при монтаже арматуры с помощью автокрана произошло замыкание, из-за чего один человек погиб, а второй работник получил электротравму, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга по поводу произошедшего начала проверку. Надзорное ведомство выяснит, соблюдала ли фирма «Подзембурстрой», где работал погибший, требования безопасности и охраны труда, а также технику безопасности при проведении высотных работ.

Реконструкция Макаровского моста началась в прошлом году, а к ноябрю 2019 года строители должны снести один его пролёт, построить дублёр и укрепить то, что останется. 30 августа после 10-дневного перерыва движение по Макаровскому мосту возобновилось.