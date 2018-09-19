Тела двух человек достали из коллектора в Красноярске

Красноярске в районе ТРЦ «Планета» из теплотрассы вытащили тела двух человек. О случившемся сообщил местный житель в паблике «Жесть Красноярска» в соцсети «ВКонтакте». Источник фото: «ВКонтакте» На фотографии с места ЧП рядом с коллектором запечатлены сотрудники полиции и работники аварийной службы. По словам автора поста, все произошло на улице 78-й Добровольческой Бригады, 40. правоохранительных органах подтвердили информацию о двух трупах, но подробности не сообщили. На месте работают следователи.