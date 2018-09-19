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Тела двух человек достали из коллектора в Красноярске
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Тела двух человек достали из коллектора в Красноярске 

360tv.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске в районе ТРЦ «Планета» из теплотрассы вытащили тела двух человек. О случившемся сообщил местный житель в паблике «Жесть Красноярска» в соцсети «ВКонтакте».
Источник фото: «ВКонтакте»
На фотографии с места ЧП рядом с коллектором запечатлены сотрудники полиции и работники аварийной службы. По словам автора поста, все произошло на улице 78-й Добровольческой Бригады, 40.
В правоохранительных органах подтвердили информацию о двух трупах, но подробности не сообщили. На месте работают следователи.
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