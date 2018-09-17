Спасатели не выявили превышения ПДК паров ртути на месте предполагаемого разлива металла в центре Москвы 

Мобильная лаборатория, прибыв на место предполагаемого разлива ртути в бывшее здание Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в центре столицы, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) паров ртути не выявлено. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
«Мобильная лаборатория приехала по адресу предполагаемого разлива ртути. Проведенные на месте замеры пока не выявили превышения предельно допустимой концентрации паров ртути», — сказал представитель ГУ МЧС по столице.
Ранее источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что на ул. 2-я Бауманская в выселенном здании, где ранее располагалась Военная академия РХБЗ, в одном из помещений выявлен розлив ртути на площади около 20 кв. м. На месте происшествия работают городские службы.