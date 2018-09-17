Спасатели не выявили превышения ПДК паров ртути на месте предполагаемого разлива металла в центре Москвы

Мобильная лаборатория, прибыв на место предполагаемого разлива ртути в бывшее здание Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в центре столицы, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) паров ртути не выявлено. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Мобильная лаборатория приехала по адресу предполагаемого разлива ртути. Проведенные на месте замеры пока не выявили превышения предельно допустимой концентрации паров ртути», — сказал представитель ГУ МЧС по столице.